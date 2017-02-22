18:44 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В правительстве готовятся к завершению ЧП в энергетике

До 24 февраля Минэнергоугля и НКРЭКУ должны будут просчитать варианты развития событий после завершения ЧП в энергетике.

В правительстве готовятся к завершению ЧП в энергетике

Также будут рассмотрены варианты обеспечения генерирующих компаний углем класса "А". Об этом передал вице-премьер Украины Владимир Кистион – на совещании по решению проблемных вопросов в энергетической системе – сообщает пресс-служба правительства.

Согласно предварительным прогнозам, запасов антрацита достаточно на 40-50 дней. И за данный период следует проработать импорт антрацита. До пятницы Минэнергоугля и НКРЭКУ должны просчитать развитие событий: завершение действия ЧП до апреля, до сентября и до конца 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин ввел ЧП в сфере энергетики.


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