В правительстве готовятся к завершению ЧП в энергетике

Также будут рассмотрены варианты обеспечения генерирующих компаний углем класса "А". Об этом передал вице-премьер Украины Владимир Кистион – на совещании по решению проблемных вопросов в энергетической системе – сообщает пресс-служба правительства.

Согласно предварительным прогнозам, запасов антрацита достаточно на 40-50 дней. И за данный период следует проработать импорт антрацита. До пятницы Минэнергоугля и НКРЭКУ должны просчитать развитие событий: завершение действия ЧП до апреля, до сентября и до конца 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин ввел ЧП в сфере энергетики.