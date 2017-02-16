21:15 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз энергобезопасности

Украины Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 февраля, подписал указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о нейтрализации угроз энергетической безопасности.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз энергобезопасности

Как сообщает пресс-служба президента Украины, согласно документу, правительство Украины немедленно должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.

Глава государства также поручил Кабинету министров принять меры по диверсификации источников поставки угля в Украину, а также создать резервы энергетического угля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко заявил, что блокада Донбасса дискредитирует Украину в глазах жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и препятствует дальнейшей реинтеграции и возвращению оккупированных территорий в Украину.


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