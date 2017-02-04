Порошенко и Трамп проведут переговоры по телефону

У президента США Дональда Трампа на четвертое февраля запланирован разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

В сообщении также сказано, что разговор президентов начнется в 16:45 по местному времени (23:45 по киевскому). Согласно данным пресс-службы, в субботу запланирован также разговор главы Белого дома с премьером Италии Паоло Джентилони, а пятого февраля - с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Новой Зеландии - Биллом Инглишем.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко вскоре посетит Вашингтон.