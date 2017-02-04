Ле Пен объявила о старте президентской кампании во Франции

Кандидат на пост президента Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен объявила о старте президентской компании и опубликовала манифест из 144 обещаний.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, Ле Пен на посту президента Франции обещает покинуть еврозону, ввести налог на импорт, ужесточить иммиграционные правила, ограничить прием иностранцев на работу и снизить пенсионный возраст. Также французам обещают бесплатное образование, увеличить количество полицейских на 15 тыс. и построить больше тюрем.
Согласно словам Ле Пен, она намерена вывести страну из объединенного командования НАТО, а также провести референдум о выходе из ЕС в случае необходимости.
"Цель программы заключается, прежде всего, в том, чтобы вернуть Франции свободу и дать людям право голоса", - говорится в предисловии к манифесту Ле Пен.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Марин Ле Пен намерена вывести Францию из еврозоны в течение шести месяцев.