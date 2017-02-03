Вашингтон разделяет позицию ЕС по санкциям против России

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно его словам, никто из политиков не возразил против того, что санкции ЕС против России могут быть отменены только при мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины. Также министр отметил про "общее понимание" многих вопросов во время встречи с представителями администрации США.

"Я очень доволен тем, что у нас было общее понимание широкого спектра вопросов", - сказал Габриэль.

Кроме того. Габриэль говорил о наличии некоторых расхождениях во взглядах с новой администрацией США касательно вопросов миграции, развития процессов в ЕС, конфликта в Украине и отношений с Россией. В свою очередь во время встречи эти расхождения не проявились.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиятро считает, что введенные против Росии санкции следует отменить.