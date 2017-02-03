Россия готовит наступление на Донбассе,- Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов уже подтвердил данные о подготовке Россией наступления на Донбассе. Об этом передает пресс-службы СНБО.

Украинская разведка заметила рост количества военной техники (танков, систем залпового огня), боеприпасов и российских военных, которые на оккупированную территорию Донбасса попадают через неконтролируемые участки границы. Турчинов также добавил, что эти действия противника говорят о намерениях военно-политического руководства России касательно дальнейшей эскалации на востоке Украины военных действий.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ ранее рассказали о военных действиях в Авдеевке и в Донецке.