06:00 03.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Премьер Греции Ципрас приедет в Украину 8 февраля

В среду, 8 февраля, в Украину с визитом планирует приехать премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Премьер Греции Ципрас приедет в Украину 8 февраля

Он пробудет в Киеве два дня и планирует провести ряд встреч. Как сообщает издания The Times, так, в рамках своего визита в Украину глава правительства Греции намерен встретится в руководством страны, а также проведет встречу с греческой диаспорой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ципрас во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявил, что поддерживает предоставление безвизового режима Украине.

Стороны высказались за активизацию работы существующих двусторонних механизмов, прежде всего украинско-греческой межправительственной рабочей группы по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества для повышения эффективности сотрудничества в рамках зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.


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