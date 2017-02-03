Премьер Греции Ципрас приедет в Украину 8 февраля

Он пробудет в Киеве два дня и планирует провести ряд встреч. Как сообщает издания The Times, так, в рамках своего визита в Украину глава правительства Греции намерен встретится в руководством страны, а также проведет встречу с греческой диаспорой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ципрас во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявил, что поддерживает предоставление безвизового режима Украине.

Стороны высказались за активизацию работы существующих двусторонних механизмов, прежде всего украинско-греческой межправительственной рабочей группы по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества для повышения эффективности сотрудничества в рамках зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.