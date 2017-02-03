10:57 03.02.2017 | Политика | Новости
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ООН готова оказать помощь эвакуированным жителям Авдеевки

Организация объединенных наций может оказать помощь эвакуированным жителям Авдеевки.

ООН готова оказать помощь эвакуированным жителям Авдеевки

Об этом в пятницу утром, 3 февраля, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его словам, 31 января Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать гражданские лица, которые были эвакуированы из Авдеевки.

Если будет такая необходимость Организация и международные сообщества готовы оказать содействие, - заявил О'Брайен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко уверен, что Россия сейчас реализует свой традиционный сценарий. Она пытается взять в заложники целый город. Таким городом для них стала Авдеевка, которая уже стоит на грани гуманитарной катастрофы.

Глава государства отметил, что это жестоко и антигуманно, но Россия систематически нарушает Минские договоренности. А заставить ее выполнять договоренности необходимо коллективными усилиями, - пояснил президент.


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