Климкин поехал с необъявленным визитом в Израиле

Как сообщил журналистам источник в Министерстве иностранных дел, глава ведомства уже прибыл в страну. Вместе с тем в украинском дипломатическом ведомстве эту информацию подтвердили и заверили, что Климкин в Израиле находится с краткосрочным визитом.

В то же время по данным израильского агентства "Курсор", министр уже даже провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства Израиля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонных переговорах договорились о взаимной поддержке в международных организациях. Кроме того, в ходе телефонных переговоров лидеры обеих стран договорились о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.