10:32 03.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин поехал с необъявленным визитом в Израиле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу, 3 января, отправился с необъявленным ранее визитов в Израиль.

Климкин поехал с необъявленным визитом в Израиле

Как сообщил журналистам источник в Министерстве иностранных дел, глава ведомства уже прибыл в страну. Вместе с тем в украинском дипломатическом ведомстве эту информацию подтвердили и заверили, что Климкин в Израиле находится с краткосрочным визитом.

В то же время по данным израильского агентства "Курсор", министр уже даже провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства Израиля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонных переговорах договорились о взаимной поддержке в международных организациях. Кроме того, в ходе телефонных переговоров лидеры обеих стран договорились о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.


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