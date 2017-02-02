Запрет на въезд в США не будет касаться обладателей грин-карт, - Белый дом

Об этом заявил официальный представитель Белого Дома Шон Спайсер, передает Reuters.

"На них не распространяется отказ, если они являются юридическим постоянным жителями США", - отметил Спайсер.

Согласно его словам, в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа будут внесены необходимы изменения. Кроме того, ограничение на въезд в США для обладателей грин-карт было одной из наиболее запутанных частей указа о иммиграции, подписанным Дональдом Трампом в прошлую пятницу.

Также вопрос об обладателях грин-карт возник после того, как президент Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну на 90 дней гражданам семи стран, которые в администрации США рассматривают как гнезда международного терроризма: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. В свою очередь, этот указ также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"Ограничения, не коснутся беженцев, спасающихся от религиозного преследования у себя на родине, в первую очередь христиан", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дональд Трамп не будет депортировать детей нелегальных иммигрантов.





