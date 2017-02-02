19:32 02.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В "ДНР" предлагают привлечь ООН к проблеме обмена пленными

Т.н. "омбудсмен" "Донецкой народной республики" на заседании контактной группы в Минске предлагала привлечь к решению проблемы возвращения документов заявленных Киевом сторонников республики.

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Об этом передает РИА Новости. По словам Дарьи Морозовой - поднят вопрос про возвращение документов освобожденным лицам. Известно, что у нас этих людей - более 150. Возможности выехать в Украину и получить документы у них нет. Потому было предложено привлечь членов ООН по правам человека, которые бы способствовали украинской стороне в передаче отсутствующих документов - отметила Морозова.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. террористы отказались освобождать украинских пленных.


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