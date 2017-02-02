В "ДНР" предлагают привлечь ООН к проблеме обмена пленными

Об этом передает РИА Новости. По словам Дарьи Морозовой - поднят вопрос про возвращение документов освобожденным лицам. Известно, что у нас этих людей - более 150. Возможности выехать в Украину и получить документы у них нет. Потому было предложено привлечь членов ООН по правам человека, которые бы способствовали украинской стороне в передаче отсутствующих документов - отметила Морозова.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. террористы отказались освобождать украинских пленных.