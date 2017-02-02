15:23 02.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159294:Rakova

Стало известно, поддерживает ли Трамп аннексию Крыма

У Трампа не признают аннексию Крыма Россией. Об этом заявил посол Украины в ООН Владимир Ельченко на пресс-конференции в Нью-Йорке 1 февраля, передает "Радио Свобода".

Стало известно, поддерживает ли Трамп аннексию Крыма

По его словам, посол США в ООН Никки Хейли не опровергла такую точку зрения. Мало того, она отметила, что Америка "полностью против действий России в восточной части Украины".

"Она подтвердила позицию США по Крыму, что аннексия никогда не будет признана", – заметил Ельченко.

Посол Украины в ООН также подчеркнул, что установление более тесного сотрудничества между Штатами и Российской Федерацией происходит "не ценой Украины".

Как сообщал "УРА-Информ", Трамп ввел ужесточенную иммиграционную политику. Касается она жителей семи, преимущественно, мусульманских стран. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив