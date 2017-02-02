Стало известно, поддерживает ли Трамп аннексию Крыма

По его словам, посол США в ООН Никки Хейли не опровергла такую точку зрения. Мало того, она отметила, что Америка "полностью против действий России в восточной части Украины".

"Она подтвердила позицию США по Крыму, что аннексия никогда не будет признана", – заметил Ельченко.

Посол Украины в ООН также подчеркнул, что установление более тесного сотрудничества между Штатами и Российской Федерацией происходит "не ценой Украины".

Как сообщал "УРА-Информ", Трамп ввел ужесточенную иммиграционную политику. Касается она жителей семи, преимущественно, мусульманских стран.