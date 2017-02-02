Парламент Британии поддержал закон о Brexit

Документ одобрили 498 депутатов. Как сообщает ВВС, против законопроекта выступили 114 депутатов, при этом дебаты в парламенте длились два дня.

Вместе с тем против введения Brexit проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, 47 депутатов-лейбористов, а также один консерватор. Второе чтение законопроекта назначено на 6 февраля. В этот день депутаты будут обсуждать проект закона более подробно.

Напомним, министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что если депутаты не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от стран-членов Европейского союза единства на фоне выхода Британии из Евросоюза и кризиса беженцев.