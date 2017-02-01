20:58 01.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов заверил, что оснований для эвакуации людей из Авдеевки на данный момент нет

На данный момент нет никаких оснований для эвакуации жителей Авдеевки.

Турчинов заверил, что оснований для эвакуации людей из Авдеевки на данный момент нет

Сейчас завершаются работы по восстановлению водо- и энергоснабжения, проводятся работы по восстановлению линий электропередач, после чего город будет работать в обычном режиме. Об этом в среду, 1 февраля, во время визита в город заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он также заверил, что доволен работой антикризисного штаба по ситуации в Авдеевке и отметил, что благодаря четким действиям всех служб ни один человек в Авдеевке не замерз и жизнь в городе возвращается к обычному режиму.

Вместе с тем пресс-служба СНБО сообщает, что во время своей поездки Турчинов, в частности, посетил круглосуточный палаточный городок по оказанию гуманитарной помощи жителям города где обсудил ситуацию, сложившуюся вдоль линии соприкосновения в связи с масштабными провокациями российских гибридных войск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на Донбассе за последнюю неделю было замечено около 5,6 тыс. нарушений минских договоренностей.


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