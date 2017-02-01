Турчинов заверил, что оснований для эвакуации людей из Авдеевки на данный момент нет

Сейчас завершаются работы по восстановлению водо- и энергоснабжения, проводятся работы по восстановлению линий электропередач, после чего город будет работать в обычном режиме. Об этом в среду, 1 февраля, во время визита в город заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он также заверил, что доволен работой антикризисного штаба по ситуации в Авдеевке и отметил, что благодаря четким действиям всех служб ни один человек в Авдеевке не замерз и жизнь в городе возвращается к обычному режиму.

Вместе с тем пресс-служба СНБО сообщает, что во время своей поездки Турчинов, в частности, посетил круглосуточный палаточный городок по оказанию гуманитарной помощи жителям города где обсудил ситуацию, сложившуюся вдоль линии соприкосновения в связи с масштабными провокациями российских гибридных войск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на Донбассе за последнюю неделю было замечено около 5,6 тыс. нарушений минских договоренностей.