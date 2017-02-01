11:50 01.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке. 

Правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке - Гройсман

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"На минимальном уровне мы обеспечим все системы жизнедеятельности в Авдеевке ", - отрметил Гройсман.

Владимир Гройсман также подчеркнул, что из-за обстрелов Авдеевка осталась без электроэнергии.

"Разработаны абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - сказал премьер-министр

Также он дабавил, что Авдеевка обеспечена всем необходимым, развернут городок обогрева и работают соцслужбы. Кроме того, вчера состоялось заседание оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Каждые два часа проходит заседание штаба как на месте, так и в Киеве", - уточнил Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эвакуация из Авдеевки может стартовать первого февраля.


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