Очередная встреча контактной группы в Минске запланирована на 15 февраля

Следующая же встреча контактной группы по урегулированию на Донбассе конфликта в Минске пройдет 15 февраля. Об этом передает издание "Донецкое агентство новостей".

Отмечается, что сегодняшняя встреча группы в Минске уже завершилась. Заседание контактной группы уже было завершено. Следующая встреча планируется 15 февраля - сказано в сообщении. Отметим, что 30 января президент Петр Порошенко распорядился созвать трехстороннюю группу из-за ситуации в Авдеевке. Ранее сообщалось, что на заседании контактной группы в Минске планировали обсудить ситуацию, что складывается вокруг Авдеевки.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку уже прибыл конвой Красного Креста.