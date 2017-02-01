Кабмин утвердил концепцию развития Национальной гвардии

Соответствующее решение сегодня, первого февраля, в рамках заседания украинского правительства. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается при этом, что программа развития Нацгвардии объединяет направления развития НГУ как частью сферы безопасности и обороны Украины.

В этой программе также определяются целевые показатели по закупкам и модернизации вооружений, что были определены для Нацгвардии. Как известно – для создания системы идентификации военнослужащих Нацгвардии, привлеченных к охране общественного порядка, депутаты предложили присвоить им индивидуальные номера.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Арсен Аваков анонсировал изменения в Нацгвардии.