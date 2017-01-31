18:23 31.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал переговоры контактной группы по Донбассу

По причине обострения ситуации в Авдеевке на совещании Петра Порошенко с силовиками отдано распоряжение устроить переговоры контактной группы по Донбассу.

Порошенко анонсировал переговоры контактной группы по Донбассу

Об этом сообщили в пресс-службе АПУ. Дано задание - организовать переговоры в составе контактной группы - сказано в сообщении пресс-службы.Как отметили в АПУ, Порошенко рассказал, что уже задействовал инструменты для обеспечения прекращения огня в связи с развертыванием военных действий.

Так – согласно данным АПУ, Украина уже обратилась к ОБСЕ, отданы соответствующие указания представителям в центре по координации прекращении огня. Более того, проинформированы про обострение ситуации партнеры в США.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре уже начали собирать для жителей Авдеевки вещи.


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