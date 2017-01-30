20:32 30.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал происходящее в Авдеевке "варварством"

Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал о сложившейся на сегодняшний день ситуации на Донбассе.

Порошенко назвал происходящее в Авдеевке

Он назвал то, что сейчас происходит в Авдеевке Донецкой области "варварством" и пояснил, что вчера тут пять украинских военных погибли, а 12 получили ранения. При этом глава украинского государства напомнил, что уж в понедельник, 30 января, на этом участке погибли два украинских солдат и пять военнослужащих были ранены.

Они были ранены и погибли в результате артиллерийского огня из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня. Мы немедленно привлекли и проинформировали ОБСЕ, однако российская сторона отказалась реагировать на запросы украинской стороны и ОБСЕ, - рассказал Порошенко.

В то же время президент заверил в необходимости совместных действий, для мотивирования России сесть за столом переговоров, а также выполнения ею минские соглашения, в первую очередь их компонент безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки по всей линии разграничения в зоне проведения Антитеррористической операции боевики и российские наемники 56 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины.


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