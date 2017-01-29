События под Крутами, это урок того, как нужно стоять плечом к плечу,- Парубий

События под Крутами показали нам, как сегодня в рамках агрессивной войны с Россией нужно стоять плечом к плечу. Об этом в воскресенье, 29 января, после церемонии почтения памяти героев Крут сказал журналистам председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он также подчеркнул, что события под Крутами подсказывают, как не допустить потери украинской государственности и "не позволить произойти той трагедии, которая случилась сто лет назад и в результате которой затем начался Голодомор.

Напомним, 29 января в Украине граждане торжественно почтили память Героев Крут. По всей Украине проведен ряд торжественных мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией Российской Федерации на Донбассе.