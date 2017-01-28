09:58 28.01.2017 | Политика | Новости
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Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе, - Порошенко

Украинский флаг в сочетании желтого и синего цветов символизирует мечту украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни.

Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе, - Порошенко

Об этом глава государства Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Символ, по мнению президента Украины, является воплощением свободы.

"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого - воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни", - написал Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Петр Порошенко подчеркнул необходимость увеличения экспорта украинского оружия. 


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