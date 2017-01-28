14:39 28.01.2017 | Политика | Новости
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Глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что отмена санкций против России зависит от прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. 

Глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на совместной пресс-конференции главы МИД Германии и Франции Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эро заявили, что по вопросу отмены санкций против России у их стран позиция одинакова.

Согласно словам Габриэля, любые шаги для отмены санкций против России должны быть привязаны к прогрессу в мирном процессе.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию в отношении санкций...Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способдля отмены санкций", - отметил он.

Кроме того, Габриэль подчеркнул, что Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам. В частности, он отметил, что Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов по Украине и России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-министр экономики и энергетики Германии  Зигмар Габриэль стал новым главой Министерства иностранных дел (МИД) Германии. 


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