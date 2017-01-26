16:04 26.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МИД рассказали об отсутствии успехов в разработке по Донбассу "дорожной карты"

Марьяна Беца заявила, что все зависит от желания России в этом вопросе.

В МИД рассказали об отсутствии успехов в разработке по Донбассу

В МИД Украины подчеркнули отсутствие прогресса в вопросе разработки "дорожной карты" по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства Марьяна Беца.

По ее словам - пока что прогресса нет. Все зависит от пожеланий России - сказала Беца. Напомним, что Российская Федерация ни одного пункта минских соглашений за два года не выполнила. Беца отметила, что минские соглашения - единственный алгоритм для достижения мира на востоке. И переход к политической части возможен после выполнения условий безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко объяснил, что предусматривает " дорожная карта".


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