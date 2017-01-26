В МИД рассказали об отсутствии успехов в разработке по Донбассу "дорожной карты"

В МИД Украины подчеркнули отсутствие прогресса в вопросе разработки "дорожной карты" по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства Марьяна Беца.

По ее словам - пока что прогресса нет. Все зависит от пожеланий России - сказала Беца. Напомним, что Российская Федерация ни одного пункта минских соглашений за два года не выполнила. Беца отметила, что минские соглашения - единственный алгоритм для достижения мира на востоке. И переход к политической части возможен после выполнения условий безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко объяснил, что предусматривает " дорожная карта".