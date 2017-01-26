Порошенко одобрил проведение в 2017 году многонациональных учений ВСУ

Президент Петр Порошенко утвердил план многонациональных учений ВСУ в 2017 году. Кроме того - также был утвержден способ допуска на территорию Украины вооруженных сил других государств, сообщила пресс-служба президента.

Согласно утвержденному плану, с целью участия в программе "Партнерство ради мира" в Украину в 2017 г. могут быть допущены военнослужащие с военной техникой из США и государств-членов НАТО. Президент поручил Кабмину проконтролировать допуск и вывод из Украины подразделений зарубежных вооруженных сил и обеспечить безопасность украинцев во время учений.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виктор Муженко обозначил задачи ВСУ на 2017 год.