19:40 26.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100158764:mysnichenko

Порошенко одобрил проведение в 2017 году многонациональных учений ВСУ

В Украине был утвержден порядок допуска вооруженных сил других государств.

Порошенко одобрил проведение в 2017 году многонациональных учений ВСУ

Президент Петр Порошенко утвердил план многонациональных учений ВСУ в 2017 году. Кроме того - также был утвержден способ допуска на территорию Украины вооруженных сил других государств, сообщила пресс-служба президента.

Согласно утвержденному плану, с целью участия в программе "Партнерство ради мира" в Украину в 2017 г. могут быть допущены военнослужащие с военной техникой из США и государств-членов НАТО. Президент поручил Кабмину проконтролировать допуск и вывод из Украины подразделений зарубежных вооруженных сил и обеспечить безопасность украинцев во время учений.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виктор Муженко обозначил задачи ВСУ на 2017 год.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив