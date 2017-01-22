13:07 22.01.2017 | Политика | Новости
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В США сообщили о нападении на Трампа

В Америке появилась информация о том, что новоизбранный президент государства подвергся нападению неизвестных.

В США сообщили о нападении на Трампа

Якобы миллиардер получил огнестрельное ранение в руку, передает ВВС.

Между тем, оказалось, что нападению подвергся не Трамп, а страница в социальной сети. Хакеры "одолели" Twitter подразделения британской корпорации BBC в Нортгемптоне (BBC Northampton) и озвучили данные о ранении новоиспеченного главы государства.

Однако спустя некоторое время после размещения публикацию удалили, однако множество юзеров все-таки успели его ретвитнуть.

Позже, правда, появилось опровержение данной информации:"Приносим свои извинения всем, кто увидел необычный твит на нашем аккаунте утром. По всей видимости, нас сломали. Сейчас мы устанавливаем, каким образом".

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп рассказал о методах борьбы с враньем в СМИ. Для этого миллиардер намерен использовать как раз таки Twitter и лично опровергать неправдивые сообщения.


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