16:23 22.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал, какая война идет на Донбассе

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что военные на Востоке Украины отстаивают не целостность какой-то отдельной части Украины, они борются за нерушимость всей державы.

Порошенко рассказал, какая война идет на Донбассе

Об этом Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины в Национальном музее Тараса Шевченко.

"В последние годы, в дни государственных праздников мы не только вспоминаем исторические фигуры, но и вспоминаем современных победителей - Героев Небесной Сотни и Героев войны за независимость в борьбе с российским агрессором. Наши герои на востоке воюют не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю. От крайней северной точки - села Гремяч в Черниговской области до самой южной - Фороса, что в украинском Крыму, от западного села Соломоново, что в Закарпатской области до самой восточной Ранней Зари в Луганской области. Погибшие герои пожертвовали самым ценным - своими жизнями",  – заметил президент.

Далее последовала минута молчания в честь погибших в АТО, а также Героев Небесной Сотни.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее с праздником Дня Соборности Украины граждан государства поздравил премьер-министр Владимир Гройсман.


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