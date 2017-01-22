Порошенко рассказал, какая война идет на Донбассе

Об этом Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины в Национальном музее Тараса Шевченко.

"В последние годы, в дни государственных праздников мы не только вспоминаем исторические фигуры, но и вспоминаем современных победителей - Героев Небесной Сотни и Героев войны за независимость в борьбе с российским агрессором. Наши герои на востоке воюют не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю. От крайней северной точки - села Гремяч в Черниговской области до самой южной - Фороса, что в украинском Крыму, от западного села Соломоново, что в Закарпатской области до самой восточной Ранней Зари в Луганской области. Погибшие герои пожертвовали самым ценным - своими жизнями", – заметил президент.

Далее последовала минута молчания в честь погибших в АТО, а также Героев Небесной Сотни.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее с праздником Дня Соборности Украины граждан государства поздравил премьер-министр Владимир Гройсман.