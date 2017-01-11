Обама пообещал максимально гладкую передачу власти

Это решение нужно уважать. Такое мнение высказал в своей прощальной речи в Чикаго нынешний президент США Барак Обама.

Как сообщает телеканал CNN, президент заверил, что его администрация обеспечит максимально гладкую передачу власти избранному президенту. При этом Обама отметил, что

администрация сделает все так, чтобы во время этого переходного периода произошла беспрепятственная передача эстафетной палочки, чтобы в этом вопросе была преемственность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ныне действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама принимал своего приемника Дональда Трампа и его супругу Меланию. Обама пригласил Трампа накануне, во время телефонного разговора, когда поздравлял победителя выборов.