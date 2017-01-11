09:32 11.01.2017 | Политика | Новости
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МИД Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд

Министерство иностранных дел страны Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд.

МИД Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд

Такое решение принял премьер-министр страны Джастин Трюдо. Как сообщают канадские СМИ, ранее она занимала пост министра международной торговли и сменила на должности нынешнего министра иностранных дел Стефана Диона, который возглавлял МИД с 2015 года.

Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, однако ее мать, Галина Хомяк-Фриланд была украинкой.

Президент Украины Петр Порошенко в среду утром, 11 января, поздравил Фриланд с назначением на должность. Глава государства написал у себя на страничке в Facebook, что Украина гордится и поддерживает ее.

Также нового главу МИД Канады поздравил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. У себя на страничке в Twitter он пригласил Фриланд в Украину и отметил, что представляет первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января, Конгресс украинцев Канады с канадской компанией "Сaravan Logиstics" и вместе с канадскими организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев отправили Украине 11 тонн гуманитарной помощи.


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