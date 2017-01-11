МИД Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд

Такое решение принял премьер-министр страны Джастин Трюдо. Как сообщают канадские СМИ, ранее она занимала пост министра международной торговли и сменила на должности нынешнего министра иностранных дел Стефана Диона, который возглавлял МИД с 2015 года.

Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, однако ее мать, Галина Хомяк-Фриланд была украинкой.

Президент Украины Петр Порошенко в среду утром, 11 января, поздравил Фриланд с назначением на должность. Глава государства написал у себя на страничке в Facebook, что Украина гордится и поддерживает ее.

Также нового главу МИД Канады поздравил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. У себя на страничке в Twitter он пригласил Фриланд в Украину и отметил, что представляет первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января, Конгресс украинцев Канады с канадской компанией "Сaravan Logиstics" и вместе с канадскими организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев отправили Украине 11 тонн гуманитарной помощи.