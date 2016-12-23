13:59 23.12.2016 | Политика | Новости
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Путин заявил, что поддерживает безвизовый режим ЕС и Украины

Президент России Владимир Путин в пятницу, во время своей итоговой пресс-конференции заявил, что поддерживает безвизовый режим Европейского союза и Украины.

Путин заявил, что поддерживает безвизовый режим ЕС и Украины

При этом российский президент призвал продолжить работу в нормандском формате. По его словам, такой формат действительно не демонстрирует сверхэффективности, но другого нет, и он лично считает, что работа в этом формате должна быть продолжена.

В то же время Путин напомнил, что демократы Соединенных Штатов Америки проиграли президентские выборы и не получили большинства в Конгрессе и в этом он

видит признаки того, что у них совпадают представления об устройстве мира, ценностей, с нами.

Это хорошая предпосылка, чтобы выстроить хорошие отношения, - отметил Путин, подчеркнув, что демократы США проиграли не только выборы, но и не получили большинства в обеих палатах Конгресса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Путин заявил, что отношения с Украиной нормализуются.


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