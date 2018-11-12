Под Одессой в аварии погиб иностранец

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, уже на месте аварии полиция установила, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" был в состоянии алкогольного опьянения.

Он не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом. От сильного удара травмы получил 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства. Он скончался на месте происшествия.

Сейчас полиция уточняет обстоятельства аварии. Открыто уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 11 ноября, в городе Купьянск Харьковской области иномарка врезалась в электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 16-летняя девушка. Как сообщила пресс-служба полиции области, за рулем Volkswagen находился 17-летний парень.