В Киеве поезд вылетел на автомобильную стоянку и снес два грузовика

По предварительной информации, вагоны железнодорожного состава в один момент начали сходить с рельсов. Буквально за несколько минут четыре из них оказались на стоянке и снесли два стоящих там грузовых автомобиля.

В результате аварии никто не пострадал. Продвинуться поезду дальше помешали цементные плиты, они предотвратили столкновение с другим транспортом.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что машиниста на месте происшествия не оказалось. Скорее всего, он испугался и сбежал. Полисмены на данный момент занимаются его поисками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле станции метро "Почайна" пьяный водитель протаранил отечественную легковушку, отправив ее в отбойник.