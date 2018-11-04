05:00 04.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве поезд вылетел на автомобильную стоянку и снес два грузовика

В столице товарный поезд сошел с рельсов, вылетев на автомобильную стоянку и снеся две грузовых машины. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве поезд вылетел на автомобильную стоянку и снес два грузовика

По предварительной информации, вагоны железнодорожного состава в один момент начали сходить с рельсов. Буквально за несколько минут четыре из них оказались на стоянке и снесли два стоящих там грузовых автомобиля.

В результате аварии никто не пострадал. Продвинуться поезду дальше помешали цементные плиты, они предотвратили столкновение с другим транспортом. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что машиниста на месте происшествия не оказалось. Скорее всего, он испугался и сбежал. Полисмены на данный момент занимаются его поисками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле станции метро "Почайна" пьяный водитель протаранил отечественную легковушку, отправив ее в отбойник.


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