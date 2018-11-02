В одном из столичных районов любовная измена стала причиной смерти молодого мужчины - ФОТО

По предварительной информации, погибший - 24-летний уроженец Полтавской области. парень подорвал себя на гранате под домом своей девушки, которая находилась в своей квартире вместе с любовником.

На место инцидента соседи вызвали правоохранителей. На участке полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными для взрыва. Работники взрывотехнической службы тщательно осмотрели территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства - гранаты РГД-5.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из сел Пустомытовского района Львовской области мужчина с гранатой в руках грозился взорвать частный дом.