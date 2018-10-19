На Крещатике нетрезвый молодчик пытался "свести счеты", бросаясь под колеса иномарок - ФОТО

По предварительной информации, пьяный мужчина первым начал бить прохожего по голове, а затем убегать. После чего между ним и нападавшим завязалась потасовка. Очевидцам удалось обезвредить неадекватного парня, однако сдаваться он не собирался.

"Постравдавший" попросил помощи у патрульной полиции. Он перебежал дорогу и с криками "они меня пытались задушить" начал кататься по капоту полицейского "Приуса".

В результате потасовки у одного из мужчин травма головы и разбита губа. На месте работал экипажи патрульной полиции и государственной службы охраны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве неадекватный пешеход бросился под колеса иномарки.