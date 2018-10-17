В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус - ФОТО

Отметим, что авария произошла между Соломенской площадью. Маршрутка №401 врезалась в троллейбус №40.

Правоохранители установили, что все произошло из-за того, что троллейбус готовился поворачивать вправо на Соломенскую улицу, а водитель маршрутки перестраивался и не рассчитал дистанцию, в результате чего задел зеркалом окна троллейбуса.

Из-за столкновения стекла разбились и высыпались в салон транспорта. Девушка-пассажир троллейбуса порезалась о разбившееся окно. На место инцидента мгновенно отправилась скорая, девушку с множеством травм госпитализировали.

Виновных в ДТП установит следствие.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве, на проспекте Степана Бандеры мотоциклист попал подколеса водителя такси. По предварительной информации, столкновение произошло, когда пилот мотоцикла пытался совершить маневр и перестроиться в соседний ряд, но не успел среагировать на таксиста, который также поворачивал в этом направлении.