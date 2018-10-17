09:58 17.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205861:nastya

В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус - ФОТО

В столице на Воздухофлотском проспекте произошла авария с маршруткой и троллейбусом. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус - ФОТО

Отметим, что авария произошла между Соломенской площадью. Маршрутка №401 врезалась в троллейбус №40.

Правоохранители установили, что все произошло из-за того, что троллейбус готовился поворачивать вправо на Соломенскую улицу, а водитель маршрутки перестраивался и не рассчитал дистанцию, в результате чего задел зеркалом окна троллейбуса.

Из-за столкновения стекла разбились и высыпались в салон транспорта. Девушка-пассажир троллейбуса порезалась о разбившееся окно. На место инцидента мгновенно отправилась скорая, девушку с множеством травм госпитализировали.

Виновных в ДТП установит следствие.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве, на проспекте Степана Бандеры мотоциклист попал подколеса водителя такси. По предварительной информации, столкновение произошло, когда пилот мотоцикла пытался совершить маневр и перестроиться в соседний ряд, но не успел среагировать на таксиста, который также поворачивал в этом направлении.


Поделиться
Читайте также:
 
Инфляционные ожидания бизнеса улучшились В Канаде легализировали марихуану Стала известна реальная стоимость "Беби-боксов" в Украине Сегодня международный день борьбы с бедностью
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив