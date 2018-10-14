16:35 14.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве националисты подрались с полицией - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, 14 октября, возле майдана Независимости активисты сцепились с сотрудниками правоохранительных органов из-за попытки установить палатку для празднования Дня защитника Украины. 

В Киеве националисты подрались с полицией - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, организатором акции выступил отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин (в конце лета городской совет вынес ему вотум недоверия).

Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ТОР ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка.

По предварительной информации, стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.

В настоящее время улица перекрыта активистами и силовиками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня, 14 октября, в Украине отмечают великий праздник - День защитника Украины.


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