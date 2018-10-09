09:58 09.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ДТП на Буковине погиб малолетний ребенок - ФОТО

На Буковине произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Из-за пьяного водителя погиб двухлетний мальчик, в селе Йорданешты Глыбоцкого района. Об этом сообщает отдел коммуникации города.

В ДТП на Буковине погиб малолетний ребенок - ФОТО

Правоохранители установили, что 32-летний водитель управляя легковым авто Volkswagen не смог удержать руль, и допустил опрокидные транспортного средства.

Известно, что вместе с водителем в авто находился двухлетний мальчик-пассажир, от полученных травм ребенок погиб на месте инцидента. Других трех пассажиров иномарки с телесными повреждениями доставлен в больницу.

После полного медицинского обследования, выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту, следователи начали уголовные производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области произошл смертельная авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. Правоохранители установили, что водитель Fiat Punto в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, и на всей скорости протаранил микроавтобус Mercedes-Benz.


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