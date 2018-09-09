В центре Днепра дерево рухнуло на проезжую часть - ФОТО

Оно упало прямо на проезжую часть. В результате инцидента было полностью парализовало движение трамваев и троллейбусов. Как сообщает местное издание Информатор, при падении дерево оборвало контактные сети электротранспорта.

На место инцидента приехала аварийная служба КП "Электротранспорт", а также экипаж патрульной полиции. Коммунальщики рассказали, что приступят к восстановлению контактной сети, когда спасатели уберут дерево с дороги.

На время ликвидации последствий патрульные полицейские перекрыли дорогу от перекрестка с проспектом Поля.

К счастью во время инцидента под деревом не было ни людей, ни автомобилей. Однако без потерь все же не обошлось. Оборвавшийся провод из-за натяжения "отскочил" в автомобиль Suzuki. У машины разбита передняя фара и частично поврежден бампер.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в одном из частных сектором города Винницы загорелся жилой дома. Инцидент произошел на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Александар Блока. По прибытию на место происшествия бойцы ГосЧС выяснили, что огнем охвачено одну из комнат жилого дома. В течении 15 минут пожарные ликвидировали пожар с помощью порошкового огнетушителя.