11:59 29.08.2018 | Происшествия | Новости
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На западе Ирака прогремел взрыв, погибли более 20 человек

В среду утром, 29 августа, в провинции Анбар на западе Ирака прогремел врыв.

На западе Ирака прогремел взрыв, погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, есть также раненные. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, взрыв произошел на КПП города Эль-Каим в 400 километрах к северо-западу от Багдада недалеко от иракско-сирийской границы.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи иракских военнослужащих и бойцов формирования "Аль-Хашд аш-Шааби".

На данный момент ни одна из действующих на территории Ирака экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах в ночь на среду, 29 августа, в провинци Султан-Кударат прогремел взрыв. Возле рынка в городе Исулан, расположенном на острове Минданао, взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, еще 37 получили ранения.


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