На западе Ирака прогремел взрыв, погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, есть также раненные. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, взрыв произошел на КПП города Эль-Каим в 400 километрах к северо-западу от Багдада недалеко от иракско-сирийской границы.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи иракских военнослужащих и бойцов формирования "Аль-Хашд аш-Шааби".

На данный момент ни одна из действующих на территории Ирака экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах в ночь на среду, 29 августа, в провинци Султан-Кударат прогремел взрыв. Возле рынка в городе Исулан, расположенном на острове Минданао, взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, еще 37 получили ранения.