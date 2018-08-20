23:47 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Узбекистане в аварию попал премьер Абдулла Арипов

Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова в понедельник, 20 августа, попал в аварию.

В Узбекистане в аварию попал премьер Абдулла Арипов

На данный момент он госпитализировал с "незначительными травмами" . Как сообщает "Радио Свобода", на условиях анонимности представители Министерства внутренних дел подтвердили сообщения местных СМИ о том, что автомобиль Арипова столкнулся с другим транспортным средством на пути Бекабад - Ташкент сегодня утром.

По сообщению, серьезных травм у премьера нет. Власти Узбекистана проводит расследование причин дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утро понедельника 20 августа в Днепропетровской области началось с неприятных новостей, на трассе произошло столкновение фуры с маршрутным автобусом. По меньшей мере 13 человек госпитализированы в ближайшую больницу.


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