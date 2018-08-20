В Узбекистане в аварию попал премьер Абдулла Арипов

На данный момент он госпитализировал с "незначительными травмами" . Как сообщает "Радио Свобода", на условиях анонимности представители Министерства внутренних дел подтвердили сообщения местных СМИ о том, что автомобиль Арипова столкнулся с другим транспортным средством на пути Бекабад - Ташкент сегодня утром.

По сообщению, серьезных травм у премьера нет. Власти Узбекистана проводит расследование причин дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утро понедельника 20 августа в Днепропетровской области началось с неприятных новостей, на трассе произошло столкновение фуры с маршрутным автобусом. По меньшей мере 13 человек госпитализированы в ближайшую больницу.