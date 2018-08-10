17:07 10.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде произошла стрельба. Есть погибшие

В Канаде в результате стрельбы в городе Фредериктон погибли по меньшей мере четыре человека.

В Канаде произошла стрельба. Есть погибшие

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

В местной полиции также подтвердили, что речь идет именно о стрельбе.

Как сообщал "УРА-Информ", в ночь на понедельник в центральном районе Торонто мужчина открыл стрельбу на улице, ранив 15 человек, двое из которых позже скончались. Сам нападающий пытался убежать, однако после перестрелки с полицией погиб. Пока неизвестно, он покончил жизнь самоубийством, или смертельных ранений было нанесено из табельного оружия.


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