В Канаде произошла стрельба. Есть погибшие

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

В местной полиции также подтвердили, что речь идет именно о стрельбе.

Как сообщал "УРА-Информ", в ночь на понедельник в центральном районе Торонто мужчина открыл стрельбу на улице, ранив 15 человек, двое из которых позже скончались. Сам нападающий пытался убежать, однако после перестрелки с полицией погиб. Пока неизвестно, он покончил жизнь самоубийством, или смертельных ранений было нанесено из табельного оружия.