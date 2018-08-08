14:23 08.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста - ФОТО

Вблизи села Александрия Ровнской области водитель в состоянии алкогольного опьянения не учел дорожные условия, после чего сбил велосипедиста. 

В Ровенской области пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Как отмечается, дорожно--транспортное происшествие произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов". Там правоохранители установили, что водитель автомобиля Ауди Q7 на иностранной регистрации сбил человека. Оказалось, что виновник ДТП был пьян. В частности, алкотестер показал 1,27 промилле.

"58-летний житель села Александрия от полученных травм погиб на месте", - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего погиб человек, начато досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители Днепропетровской области арестовали водителя автомобиля Aud из-за которого произошла жуткая авария с рейсовым автобусом, вследствие чего погибло двое людей.


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