В Ровенской области пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Как отмечается, дорожно--транспортное происшествие произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов". Там правоохранители установили, что водитель автомобиля Ауди Q7 на иностранной регистрации сбил человека. Оказалось, что виновник ДТП был пьян. В частности, алкотестер показал 1,27 промилле.

"58-летний житель села Александрия от полученных травм погиб на месте", - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего погиб человек, начато досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители Днепропетровской области арестовали водителя автомобиля Aud из-за которого произошла жуткая авария с рейсовым автобусом, вследствие чего погибло двое людей.