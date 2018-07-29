В Кировоградской области заморили речную рыбу - ФОТО

В реке Березовка Устиновского района Кировоградской области речная рыба массово выбрасывается на берег. Об этом передает пресс-служба ГоСЧС в регионе.
Сейчас профильными сотрудниками рассматривается две версии гибели пресноводных. Первая версия, рыба могла погибнуть вследствие цветения водорослей. Вторая версия, рыба была нарочно отравлена кем-то извне.
Сотрудники профильного рыбведомства взяли пробы воды и доставили в Государственной экологической инспекции в Кировоградской области
"Чтобы не допустить распространения болезнетворных инфекций, спасатели захоронили около 500 кг рыбы", - отмечается в официальном уведомлении ГоСЧС.
Напомним, что к обязанностям структуры ГоСЧС принадлежит оказание помощи в случае обращения органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники в Николаевской области мужчину, который занимался рыбным промыслом в запрещенных для этого водоемах.