16:29 29.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кировоградской области заморили речную рыбу - ФОТО

В реке Березовка Устиновского района Кировоградской области речная рыба массово выбрасывается на берег. Об этом передает пресс-служба ГоСЧС в регионе.

В Кировоградской области заморили речную рыбу - ФОТО

Сейчас профильными сотрудниками рассматривается две версии гибели пресноводных. Первая версия, рыба могла погибнуть вследствие цветения водорослей. Вторая версия, рыба была нарочно отравлена кем-то извне.

Сотрудники профильного рыбведомства взяли пробы воды и доставили в Государственной экологической инспекции в Кировоградской области

"Чтобы не допустить распространения болезнетворных инфекций, спасатели захоронили около 500 кг рыбы", - отмечается в официальном уведомлении ГоСЧС.

Напомним, что к обязанностям структуры ГоСЧС принадлежит оказание помощи в случае обращения органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники в Николаевской области мужчину, который занимался рыбным промыслом в запрещенных для этого водоемах.


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