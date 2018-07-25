10:17 25.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199745:Polishuk

В Бродах столкнулись две иномарки, погибли двое человек

В Бродах во вторник поздно вечером, 24 июля, столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и грузовик DAF-XF105.460.

В Бродах столкнулись две иномарки, погибли двое человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек. Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, авария произошла около полуночи на улице Тернопольской.

Водитель Citroen, житель села Детковцы Бродовского района 1963 года рождения, выехал на автодорогу сообщением "Киев-Чоп" и не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара травмы, от которых погибли на месте происшествия, получили водитель Citroen и его пассажир - жительница города Броды 1970 года рождения.

За рулем грузовика находился житель села Дубровка Ужгородского района Закарпатской области 1992 года рождения. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах во вторник вечером, 24 июля, автомобиль BMW въехал в Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и ее четырехлетний сын.


Поделиться
Читайте также:
 
Европа не должна всегда указывать только на Трампа Президент Франции и глава МИД РФ обсудили вопросы Сирии и Украины НБУ предупреждает о возможном мошеннике на рынке НБУ предупреждает о возможном мошеннике на рынке
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив