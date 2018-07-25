В Бродах столкнулись две иномарки, погибли двое человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек. Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, авария произошла около полуночи на улице Тернопольской.

Водитель Citroen, житель села Детковцы Бродовского района 1963 года рождения, выехал на автодорогу сообщением "Киев-Чоп" и не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара травмы, от которых погибли на месте происшествия, получили водитель Citroen и его пассажир - жительница города Броды 1970 года рождения.

За рулем грузовика находился житель села Дубровка Ужгородского района Закарпатской области 1992 года рождения. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах во вторник вечером, 24 июля, автомобиль BMW въехал в Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и ее четырехлетний сын.