В столице задержали серийного вора

По предварительной информации, девушка возвращалась домой, когда к ней подошел незнакомец. Он несколько раз ударил ее по голове, а когда она потеряла сознание, отобрал вещи и убежал.

Задержанным оказался 39-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту совершения преступления начато уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичном Печерске очевидцы помогли полицейским задержать серийного вора.