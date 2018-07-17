10:15 17.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии наводнение унесло жизни более 40 человек

В штате Кацина на севере Нигерии бушуют ливни.

В Нигерии наводнение унесло жизни более 40 человек

По состоянию на вторник, 17 июля, в результате наводнения, вызванного непогодой, погибли не менее 44 человек. При это 20 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает местная газета Vanguard, ссылаясь на данные губернатора штата Амину Масари, на данный момент уровень воды поднялся на десять футов, и это настоящее стихийное бедствие.

По его словам, 500 домов разрушены и тысячи людей остались без жилья. Агентство по оказанию чрезвычайной помощи предоставило 13 грузовиков со средствами первой необходимости для пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на центральные и юго-западные районы Японии обрушились мощные дожди, которые привели к наводнениям, выходу рек из берегов и сходу селей. В результате разгула стихии погибли более 200 человек.


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