Во время встречи Трампа и Путина неизветные пытались захватить центр Хельсинки

Об этом сообщает издание Yle.

Отметим, что сегодня в городе прошла встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Полиция сообщила, что в центре города задержана группа из двадцати человек, которая планировала "захватить" улицу Маннерхейминтие.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Хельсинки проходят акции протеста перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. На месте проведения акции собрались около 2500 человек