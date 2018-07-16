19:09 16.07.2018 | Происшествия | Новости
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Во время встречи Трампа и Путина неизветные пытались захватить центр Хельсинки

Полиция сообщила, что в столице Финляндии Хельсинки группа неустановленных лиц из 20 человек хотела захватить одну из центральных улиц столицы.

Во время встречи Трампа и Путина неизветные пытались захватить центр Хельсинки

Об этом сообщает издание Yle.

Отметим, что сегодня в городе прошла встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Полиция сообщила, что в центре города задержана группа из двадцати человек, которая планировала "захватить" улицу Маннерхейминтие.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Хельсинки проходят акции протеста перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. На месте проведения акции собрались около 2500 человек


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