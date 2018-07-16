На Львовщине столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, авария произошла в селе Соколивка Жидачевского района.

Тут столкнулись легковые автомобили "Toyota" и "Opel", а также грузовик DAF.

Скорая помощь оказала помощь пострадавшим. При этом среди травмированных - двоен детей - девочек 11 и 12 лет.

Шестеро взрослых отказались от госпитализации, а детей доставили в больницу с травмами головы и конечностей. После предоставления медпомощи детей отпустили домой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 16 июля, в провинции Синд на юге Пакистана грузовик врезался в припаркованный автобус. Люди ехали на свадебную церемонию. В результате инцидента по меньшей мере 17 человек погибли. Еще 13 - получили ранения.