В Турции россияне забили украинца гостиничными стульями

По предварительной информации, в Турции в одной из гостиниц произошел конфликт с отдыхающим из России, и в результате драки украинец попал в больницу в состоянии комы. После консультаций с украинским МИД его должны были доставить на родину бортом санитарной авиации.

В свою очередь, начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что украинская сторона проделает все необходимые действия для того, чтобы виновники смерти мужчины понесли уголовную ответственность.

"Страховая компания возместит все расходы за две операции, которые были там сделаны. И за свой счет доставит тело в Украину", - говорится на сайте турагентства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турок пытался кастрировать обидчика собственной дочери.