09:52 13.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае произошел взрыв на химическом заводе, десятки погибших - ФОТО

В Китае, где ранее пронеслось разрушительное наводнение в провинции Сычуань, произошел взрыв на химическом заводе.

В Китае произошел взрыв на химическом заводе, десятки погибших - ФОТО

Как сообщает агентство Reuters, в последствии взрыва умерло 19 человек, еще 12 получили ранения.

Трагический инцидент произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

По словам местных властей, все раненые находятся в стабильном состоянии. В данное время на месте происшествия работает полиция, выясняя все причины случившегося.

Стоит добавить, что завод имеет три производственные линии и ежегодно выпускает 300 тонн бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантов, и две тысячи тонн 5-нитроизофталевои кислоты для лекарственных средств и красителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в поселке Удачное произошел взрыв на шахте "Покровская". В результате инцидента пострадали семь горняков. Один из пострадавших горняков находится в тяжелом состоянии.


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