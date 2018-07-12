23:30 12.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Правоохранители задержали двух автомобильных воров - ФОТО

Столичные полицейские задержали мужчин, которые под прикрытием покупателей автомобиля, пытались завладеть дорогой иномаркой. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задержали двух автомобильных воров - ФОТО

Сообщается, что злоумышленники выдали себя за покупателей и под угрозой оружия пытались выбросить владельца из салона. Очевидцы сразу вызвали сотрудников полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия. За совершенное правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Задержанными оказались 36-летний и 32-летний уроженцы Херсонской области. Следователи им объявили сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве сотрудники уголовного розыска задержали квартирного вора. Задержнным оказался 23-летний житель Черкас. При поверхностном осмотре у правонарушителя нашли похищенные золотые украшения. 


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